Frauen-Bundesliga: VfL Wolfsburg startet mit Sieg

Der VfL Wolfsburg startet souverän in die Saison der Frauen-Bundesliga.

Der sechsmalige Frauenfußball-Meister VfL Wolfsburg ist am Samstag standesgemäß in die neue Saison gestartet. Gegen Turbine Potsdam gelang den Wölfinnen ein 3:0 (1:0)-Erfolg. Matchwinnerin war die Polin Ewa Pajor (17./58.), die doppelt für die Gastgeberinnen traf.

Am Freitag hatte es im Saisoneröffnungsspiel einen 2:1 (0:1)-Sieg der TSG Hoffenheim gegen den SC Freiburg gegeben. Hasret Kayikci (38.) hatte die Gäste in der ersten Hälfte in Führung geschossen. Katharina Naschenweng (47.) und Tinne De Caigny (79.) drehten das Spiel nach der Pause zugunsten der TSG.