Paralympics: Weitspringer Leon Schäfer holt Silber - Bronze für Sprinterin Lindy Ave

Weitsprung-Weltrekordler Leon Schäfer hat bei den Paralympics in Tokio den erhofften Goldcoup knapp verpasst. Sprinterin Lindy Ave holt sich Bronze.

Weitsprung-Weltrekordler Leon Schäfer hat bei den Paralympics in Tokio den erhofften Goldcoup knapp verpasst. Der 24-Jährige aus Leverkusen sprang in der Klasse T63 mit 7,12 m zu Silber, zur Siegweite des Überraschungssiegers Ntando Mahlangu (Südafrika) fehlten ihm in seinem sechsten und besten Versuch fünf Zentimeter.