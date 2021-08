2. Bundesliga: Heidenheim - HSV 0:0, Hannover geht in Darmstadt unter

Der Hamburger SV bleibt auch im vierten Spiel in Folge ohne Sieg. Hannover geht in Darmstadt unter, Holstein Kiel feiert den ersten Saisonsieg.

In der ersten halben Stunde bekamen die Zuschauer in der Voith-Arena wenig geboten, doch dann hatten beide Mannschaften bis zum Ende der ersten Hälfte mehrere Hochkaräter und Alu-Pech. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)

Heyer trifft zweimal nur Aluminium

Wintzheimer fehlen Zentimeter

Nach dem Seitenwechsel vergab der eingewechselte Manuel Wintzheimer denkbar knapp aus spitzem Winkel (67.). Auf der Gegenseite fehlten wieder nur Zentimeter. Der Heidenheimer Florian Pick setzte den Ball zum dritten Mal in dieser Partie an die Latte (72.).

Der SV Darmstadt behielt gegen Hannover 96 mit 4:0 (2:0) die Oberhand. Luca Pfeiffer brachte die Südhessen nach einem Gewühl im Strafraum in Führung (21.). Kurz vor dem Seitenwechsel war es wieder Pfeiffer, der sich auf der linken Seite gegen drei Hannoveraner durchtankte und den Ball auf Phillip Tietz zurücklegte. Der 24-Jährige jagte die Kugel direkt in den rechten Winkel (45.+1).

Hannover vergibt Elfmeter

Arp trifft traumhaft

Finn Porath brachte die Gastgeber per Kopf in Front (29.). Ex-Bayern-Spieler Fiete Arp erhöhte später traumhaft auf 2:0 (39.). Arp schüttelte vor dem Strafraum gleich vier Gegenspieler ab, tänzelte und überwand Martin Männel per Flachschuss im langen Eck. Joshua Mees traf in der Schlussphase zum 3:0 (81.).