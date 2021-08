Kylian Mbappé nimmt an PSG-Training teil - Real-Poker geht weiter

Der Poker um Kylian Mbappé geht weiter. Der Franzose nimmt allerdings am PSG-Training teil.

Kylian Mbappé hat trotz der anhaltenden Wechselgerüchte am Samstag am Abschlusstraining von Paris Saint-Germain vor dem Duell mit Stade Reims in der Ligue 1 (Sonntag, 20.45 Uhr im LIVETICKER) teilgenommen.