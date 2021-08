Anzeige

Formel 1, Training in Spa: Verstappen vorn, Hamilton Dritter Verstappen vorn, Hamilton Dritter

Max Verstappen war im letzten Training vorn © AFP/SID/JOHN THYS

SID

Max Verstappen beweist im dritten Training in Spa seine Stärke.

Max Verstappen und Red Bull haben im Abschlusstraining zum Großen Preis von Belgien ihren Anspruch auf die Pole Position unterstrichen.

In der ersten echten Regensession des Wochenendes drehte Verstappen in 1:56,924 Minuten die schnellste Runde, die Aussagekraft für das Qualifying am Nachmittag (15.00 Uhr im LIVETICKER) dürfte angesichts sehr großer Zeitabstände aber überschaubar sein.

Anzeige

Der Niederländer war beinahe eine Sekunde schneller als sein zweitplatzierter Teamkollege Sergio Perez, etwa ein weiteres Zehntel langsamer war Verstappens WM-Rivale: Weltmeister und Gesamtspitzenreiter Lewis Hamilton landete im Mercedes auf Rang drei. Vor dem zwölften Saisonrennen führt Hamilton die WM mit nur acht Punkten Vorsprung auf Verstappen an.

Auch am Freitag hatte es in den Ardennen viel geregnet, die beiden Trainings fanden aber jeweils auf trockener Ideallinie statt. Bei Mischbedingungen am Samstag waren nun alle Piloten auf Intermediates unterwegs, die richtigen Regenreifen waren damit vor Qualifying und Rennen (Formel 1: Großer Preis von Belgien in Spa am Sonntag ab 15 Uhr im LIVETICKER) noch gar nicht gefordert. Das könnte sich im weiteren Verlauf des Wochenendes ändern, vor allem für den Rennsonntag ist viel Regen angesagt.