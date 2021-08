Para-Schwimmerin Verena Schott holt erneut Bronze

Youngster Josia Topf konnte im Finale über 150 m Lagen nicht an seine starke Leistung aus dem Vorlauf anknüpfen. Der 18-Jährige kam in der Startklasse SM3 nach 3:20,35 Minuten als Sechster ins Ziel und blieb gut drei Sekunden über seiner am Morgen aufgestellten persönlichen Bestzeit. "Ich bin gut angegangen, habe gleich alles gegeben. Das war ein bisschen zu viel, deshalb hat mir die Luft hintenraus gefehlt", sagte der Erlanger.

Die erst 17-jährige Mira Jeanne Maack (Berlin) kam in der Startklasse SM4 über 200 m Lagen in 3:04,78 auf Platz sechs. Gina Böttcher (Potsdam) über 150 m Lagen in der gleichen Startklasse sowie Justin Kaps (Berlin) über 100 m Freistil in der Startklasse S10 hatten jeweils die Endläufe verpasst.