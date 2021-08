Liverpool - Chelsea: Glen Johnson setzt auf Tuchel gegen Klopp

Am Samstag kommt es zum Duell seiner beiden Ex-Vereine, SPORT1 erreichte den heute 37-Jährigen im Vorfeld der Partie an seinem Geburtstag zum Interview ( zur Verfügung gestellt von Wettfreunde.net ).

“Ich werde nachher mit meiner Familie unten am Strand mit ein paar Bier feiern”, erklärt Johnson und berichtet dann, warum ihn Thomas Tuchel so beeindruckt, was Bayern und Real Madrid gemeinsam haben und was er über das Rassismus-Problem im englischen Fußball denkt.