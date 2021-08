Cristiano Ronaldo zu Manchester United: Pressestimmen

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: “Die Rückkehr des Königs nach zwölf Jahren: Ronaldo kehrt zu Manchester United zurück, dem Klub, der ihm den Sprung zum Weltstar ermöglicht hatte. Die Nostalgie hat gesiegt. Manchester ist zum Nabel der Fußball-Welt am Ende eines verrückten Verhandlungstages geworden. Die Juve und der Portugiese haben zu wenig getan, um sich gegenseitig zu verstehen und zu mögen. Es war eine großartige Idee, aber sie wurde schlecht umgesetzt. Es war wie in Babel. Der Portugiese sprach einfach eine andere Sprache.”

Corriere dello Sport: “Manchester United schafft einen unglaublichen Coup auf Kosten des Stadtrivalen City. Ronaldo flüchtet von Juve, einem Klub, den er offenkundig nicht mehr auf Niveau seines Status’ und seiner Ambitionen hält. Im Gegensatz zu Messi vergoss Ronaldo keine einzige Träne. In den nächsten Tagen wird er zu dem einzigen Manchester zurückkehren, das ihn wirklich wollte.”

Tuttosport: “Juve wendet das Blatt: Mit der Trennung von Ronaldo beginnt für die Alte Dame eine neue Ära. Ronaldo wäre ohnehin am Ende dieser Saison gegangen. Juve verliert zwar einen großartigen Champion, gewinnt aber ein Jahr beim Prozess seines Neuaufbaus unter der Regie von Coach Allegri.”

Corriere della Sera: “Vom menschlichen Standpunkt ist Ronaldo kein Verlust, denn er war stets auf seine eigene Welt, auf sein eigenes Unternehmen fokussiert. Um zu den zwei, drei stärksten Klubs der Welt zu zählen, hat Juve auf Ronaldo gesetzt, doch die Investition hat sich nicht rentiert und hat den Verein in finanzielle Instabilität gestürzt.”

ENGLAND

The Telegraph: “Cristiano Ronaldo wird die Goldenen Jahre nicht zurückbringen, aber das ist der Tag, auf den die Fans von Manchester United gewartet haben.”

The Athletic: “United zurück auf den englischen Fußball-Gipfel zu bringen, ist Ronaldos Mission - und was wäre das für ein Abschluss seiner Karriere.”

The Times: “Ronaldo befindet sich zwar im Herbst seiner Karriere, aber seine Zahlen belegen, dass er immer noch ein Spitzenspieler ist. (...) Wären die Finanzen von Juventus nicht durch die Pandemie angeschlagen, würde Ronaldo den Klub nicht verlassen.”

FRANKREICH

Le Parisien: “Ronaldo is coming home! England verpasste die Gelegenheit, die EURO in Wembley in diesem Sommer zu gewinnen, Manchester tröstet sich mit der Rückkehr eines seiner größten Künstler nach Hause.”