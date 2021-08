Formel 1: Qualifying in Spa mit Verstappen, Hamilton, Vettel LIVE im TV, Stream und Ticker

Die Formel 1 geht in die zweite Saisonhälfte. Direkt zum Auftakt geht es mit Spa auf eine absolute Traditionsstrecke. Kann Max Verstappen im Kampf um die WM-Führung wieder zurückschlagen?

Monatelang hatte der Niederländer die Fahrerwertung angeführt. Pünktlich zur Sommerpause musste er den Platz an der Sonne nach dem Großen Preis von Ungarn jedoch abgeben und liegt aktuell acht Punkte hinter Lewis Hamilton. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

Um sich die perfekte Ausgangsposition für den Angriff auf den siebenmaligen Weltmeister zu sichern, hätte er bestimmt nichts gegen seine sechste Pole-Position in dieser Saison einzuwenden. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Allerdings gehört Spa-Francorchamps zu einer der Strecken, die seinem Widersacher liegen. Bereits sechsmal hat sich Hamilton in seiner Karriere die Pole-Position in Spa gesichert - zuletzt im Vorjahr und im Anschluss das Rennen auch gewonnen.

Sebastian Vettel im Mittelfeld, Mick Schumacher im Duell gegen Mazepin

Verstappen hingegen wartet nicht nur auf den ersten Sieg in Belgien, sondern auch auf den ersten Erfolg im Qualifying. Das Freie Training bot allerdings von Licht und Schatten. Zwar setzte er die schnellste Rundenzeit, rauschte mit seinem Boliden aber auch in die Streckenbegrenzung .

Auch Sebastian Vettel möchte nach Disqualifikation in Ungarn - er hatte das Rennen in Budapest auf Rang zwei beendet - wieder einen Erfolg feiern. Nach Rang acht im Freien Training am Freitag hofft der Heppenheimer auf eine bessere Leistung. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)