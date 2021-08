Martin Odegaard mit Durchbruch beim FC Arsenal nach Wechsel von Real Madrid?

In seiner Heimat Norwegen wurde er schon in jungen Jahren als Wunderkind angepriesen, im Alter von 15 Jahren gab er sein Debüt für die Nationalmannschaft. Seitdem glich die Karriere des Mittelfeldspielers einer Achterbahnfahrt.

Elf Pflichtspiele für Real Madrid in vier Jahren

Elf Pflichtspiele hat das einstige Wunderkind für die Galaktischen absolviert - in vier Jahren. Allein 20 Pflichtspiele machte Odegaard dann in einer halben Saison beim FC Arsenal, seiner vierten Leihstation. Und bei den Gunners überzeugte er viele, weswegen sie nun auch 35 Millionen Euro für die Dienste des Mittelfeldmannes nach Madrid überwiesen.

Arsenal als Chance auf den großen Durchbruch

Für Odegaard könnte dieser Wechsel wie eine Befreiung wirken. In Spanien war der Druck immer hoch, jede Woche war eine neue Geschichte in den Medien zu lesen. Vor einem Spiel Odegaards mit Real Sociedad gegen Real Madrid wurde von der Marca sogar einmal “die Woche des Martin Odegaard” ausgerufen.

Bei Arsenal zeigte er von Beginn an, dass er einem großen Klub gewachsen sein kann. Odegaard ließ sein Potenzial immer wieder aufblitzen, auch wenn sich durchaus auch schlechte Spiele einschlichen. Man kann den Wechsel nach London nun als Chance auf den großen Durchbruch im europäischen Fußball bezeichnen, den das einst wohl gehypteste Talent trotz vorübergehend starker Leistungen in San Sebastián noch schuldig geblieben ist.

Odegaard haftet der Makel an, dass er sich nie bei Real durchsetzen konnte - obwohl er eines der größten Talente seiner Generation sein sollte. Er muss jetzt allen zeigen, dass er eine herausragende Rolle in einem Top-Team übernehmen kann. Doch genau das könnte zum Problem werden, denn: Der FC Arsenal ist derzeit kein Top-Team.

FC Arsenal historisch schlecht

Keinen Sieg und kein einziges Tor gab es zum Ligastart in zwei Partien seit weit über einem Jahrhundert nicht - genauer gesagt in 118 Spielzeiten. Mittlerweile sitzt Mikel Arteta auf der Trainerbank, der zunehmend ratlos wirkt und nach der Derby-Pleite gegen die Blues sogar in seinem Auto sitzend auf der Straße von Fans angehalten wurde.

Bedeutet: In Odegaard werden viele Hoffnungen gesetzt - von Fans, Arteta und Verantwortlichen. Es ist keine unattraktive Möglichkeit für den Norweger, einen strauchelnden Riesen wie Arsenal zurück in die Spur zu bringen. Doch ist er einer solchen Aufgabe gewachsen?

Fehlt Odegaard Kämpferherz und Einstellung?

In Spanien gibt es diesbezüglich kritische Stimmen. Der größte Kritikpunkt, der Odegaard in den vergangenen Jahren immer wieder entgegenwehte, ist Odegaards mentale Einstellung. Fehlt ihm das Kämpferherz?

Odegaard: “Fast alles ist nicht wahr”

In seinem Statement nahm Odegaard auf die anhaltende Kritik, die rund um seinen Wechsel nach London sehr laut wurde, Bezug: “In diesen Tagen wurde viel über mich und meine Gründe zu gehen gesprochen. Ich will nur sagen, dass fast alles, was gesagt wird, nicht wahr ist. Ich finde es schade, dass die Presse Dinge erzählt, die nicht stimmen, denn viele Leute glauben wirklich, dass es so ist.”