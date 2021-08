Formel 1: Sebastian Vettel verbrannte in Ungarn offenbar absichtlich mehr Sprit

Zu den Umständen der Disqualifikation von Sebastian Vettel in Ungarn kommen neuen Details ans Licht. Offenbar hat man sich bei Aston Martin mehrfach verkalkuliert.

Knapp vier Wochen liegt das letzte Rennen in der Formel 1 nun zurück. Dass Sebastian Vettel es immer noch nicht ganz abgehakt hat, ist verständlich.

Der Aston-Martin-Pilot war in einem turbulenten Grand Prix in Ungarn Zweiter geworden, danach jedoch wegen einer zu geringen Benzinmenge im Tank disqualifiziert worden. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

“Die Disqualifikation war bitter. Weil das Resultat eine gute Belohnung für das Team gewesen wäre. Vielleicht sollte man da künftig die Regeln mal überdenken. Wir haben das ja nicht absichtlich gemacht und keinen Vorteil dadurch erlangt”, blickte Vettel nun beim Wiedersehen in Spa zurück. (Formel 1: Großer Preis von Belgien in Spa am Sonntag ab 15 Uhr im LIVETICKER)