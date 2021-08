BVB: Jude Bellingham widerlegt Malen und feiert Haaland

Nicht Haaland: Dieser Youngster hat Rose am meisten beeindruckt

Jude Bellingham zeigt Donyell Malen, dass in seinem linken Fuß durchaus Qualität steckt.

Jude Bellingham war beim 3:2-Sieg des BVB gegen die TSG Hoffenheim am Freitag ein entscheidender Mann.

“Dass er ein hervorragender Fußballer ist, hat er in ein, zwei Situationen gezeigt. Wie er das Tor macht, eine Eins-gegen-Drei-Situation am Flügel”, meinte Rose: “Er gibt uns eine Menge, er ist aggressiv und hat eine gute Dynamik. Er will immer gewinnen.”