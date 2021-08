Becker über Federers erneute Knie-OP: "Kein gutes Zeichen"

“Es ist die dritte OP am gleichen Knie, das ist kein gutes Zeichen”, sagte das deutsche Tennis-Idol am Freitag in einer Medienrunde des TV-Senders Eurosport über den 40-jährigen Schweizer: “Ich würde mir wünschen, Roger noch einmal fit und spielerisch top auf einem Platz zu sehen. Aber da liegt vieles in der Schwebe.”