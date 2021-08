NBA-Star bei AEW: Giannis Antetokounmpo eskaliert bei Wrestling-Show

Der “Greek Freak” ging nicht so weit, er bekam vor der Show in seiner Wahlheimat von AEW-Boss Tony Khan einen Titelgürtel überreicht, saß dann im Publikum - und war sichtlich begeistert von der Action, die ihm von geboten wurde.

Lucha Bros. und Luke Perrys Sohn begeistern den “Greek Freak”

Wissenswertes zum Thema Wrestling:

Die Lucha Bros. siegten am Ende und fixierten damit ein weiteres Duell, das im Schatten des Debütmatches von CM Punk gegen Darby Allin dafür sorgen könnte, dass viele der von Punk gelockten neuen Zuschauer am Produkt hängen bleiben.

Die Bucks und die Lucha Bros. verbindet eine jahrelange Vorgeschichte mit Duellen im US-Independent-Bereich, bei AAA in der mexikanischen Heimat der Lucha Bros. und bei AEW: Das atemberaubende Ladder Match der beiden Teams beim ersten All Out 2019 gilt schon als moderner Klassiker - nun knüpfen die beiden Duos in einem Steel Cage Match daran an.