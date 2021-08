Cristiano Ronaldo kehrt zu Manchester United zurück - Kommentar von Pit Gottschalk

Cristiano Ronaldo wechselt in die Premier League. Nicht nur für Manchester United ist der Deal Gold wert. Die Bundesliga blickt sehnsüchtig auf die Insel. Der Kommentar von SPORT1-Chefredakteur Pit Gottschalk.

Nach allem, was man weiß, klingt Cristiano Ronaldo wie ein echtes Schnäppchen für Manchester United. Etwa 25 Millionen Euro Ablöse soll der Portugiese gekostet haben, damit er von Juventus Turin kommt und nicht doch zum Stadtrivalen ManCity wechselt . Aber man sollte sich von den kolportierten Zahlen nicht täuschen lassen. CR7 kennt seinen Wert.

Obwohl er im Februar 37 Jahre alt wird, strahlt sein Körper Fitness und Torgefährlichkeit aus. Unter 30 bis 40 Millionen Euro Netto-Jahresgehalt heuert der fünfmalige Weltfußballer nirgendwo an. Die Gefühlsduselei um die Rückkehr zu Manchester United, wo er seine Weltkarriere von 2003 bis 2009 begründete, macht ihn nicht billiger. Es geht ums Geschäft: Beide Seiten profitieren. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

Man schielt nach England und seufzt

Man spürt es beim eigenen Filius an der Playstation: Bei der Auswahl der Mannschaften ist Tottenham Hotspur allemal beliebter als VfL Wolfsburg. Die Entwicklung ist kaum aufzuhalten. So hindert nicht einmal die Coronakrise die englischen Spitzenklubs daran, auf dem Transfermarkt aberwitzige Summen in die Attraktivität und den Erfolg ihrer Mannschaft zu investieren.