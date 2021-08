Champions League: Spielplan fix! FC Bayern startet beim FC Barcelona

Der Spielplan der Champions League ist raus. Vor allem für den FC Bayern und RB Leipzig geht es gleich in die Vollen. Alle vier deutsche Teams starten auswärts.

Der deutsche Rekordmeister muss am 14. September zum FC Barcelona reisen. Zwei Wochen später gastiert dann Dynamo Kiew in der Allianz Arena, bevor die Münchner am 20. Oktober bei Benfica Lissabon antreten.