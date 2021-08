Cristiano Ronaldo: Reaktionen auf Transfer zu Manchester United mit Sancho, Ferdinand, Evra

Nachdem die Red Devils am Freitag um exakt 17.51 Uhr mitteleuropäischer Zeit mit ihrem Twitter-Post die Rückkehr des verlorenen Sohns verkündeten, brach zwischenzeitlich sogar die komplette Klub-Homepage zusammen.

Auch die Meldung selbst, dass CR7 nach 12 Jahren Pause wieder für United im Old Trafford auflaufen wird, war wegen Überlastung zwischenzeitlich nicht mehr zu erreichen.

Sancho verspricht “unheimliche Stunden” mit Ronaldo

Der frühere BVB-Star Jadon Sancho, ebenfalls erst im Sommer zu den Red Devils gewechselt, freute sich in seiner Instagram-Story schon auf den legendären Teamkollegen.

Man muss also wieder Angst haben, wenn man gegen die Red Devils antritt.

Patrice Evra, selbst von 2006 bis 2014 bei Manchester United aktiv, lies seine Follower sogar an seiner Unterhaltung mit dem ehemaligen Weltfußballer teilhaben.

”Ich werde in unserem Klub spielen”, verriet ihm Ronaldo schon am Vormittag - aber Evra wollte es nicht so richtig glauben. “Ich bin nicht dein Clown”, antwortete der Franzose noch - später glaubte er es dann aber doch.