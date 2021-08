US Open: Gojowczyk, Marterer und Otte kämpfen sich ins Hauptfeld

Die Tennis-Profis Peter Gojowczyk, Maximilian Marterer und Oscar Otte haben sich ins Hauptfeld der am Montag beginnenden 141. US Open gekämpft.

Die Tennis-Profis Peter Gojowczyk (München), Maximilian Marterer (Nürnberg) und der Kölner Oscar Otte haben sich über die Qualifikation ins Hauptfeld der am Montag beginnenden 141. US Open gekämpft.

Der Deutsche Tennis Bund (DTB) ist damit mit mindestens acht Spielern in der 128-köpfigen Männer-Konkurrenz vertreten. Am Freitag hatte zudem noch Mats Moraing (Mülheim an der Ruhr) die Chance auf den Sprung ins Hauptfeld. (US Open ab Montag täglich im SPORT1-LIVETICKER)