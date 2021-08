Rassismus-Skandal: Lagab verzeiht BDR-Sportdirektor Moster nach "Kameltreiber"-Eklat

“Als Patrick Moster erfahren hat, dass ich in Deutschland bin, hatte er darauf bestanden, mich privat zu treffen. Ohne Presse und ohne, dass es jemand wusste”, sagte Lagab der ARD .

Nach “Kameltreiber”-Skandal: “Habe ihm verziehen”

Moster sei kein Rassist, und die Sache sei ein Irrtum Mosters gewesen, ergänzte Lagab. “Für uns und unsere Religion ist es wichtig, sich zu entschuldigen. Ich habe ihm verziehen”, so Lagab.

Lagab war bei den Olympischen Spielen in Tokio von Moster rassistisch beleidigt worden. Moster hatte während des Zeitfahrens den deutschen Fahrer Nikias Arndt mit den Worten “hol die Kameltreiber, hol die Kameltreiber, komm” angefeuert.

Lagab geht in dieser Woche bei der Deutschland-Tour an den Start. Das Kontinental-Team Bike Aid hat den Algerier kurzfristig unter Vertrag genommen und will mit Lagabs Start ein Zeichen gegen Rassismus setzen.