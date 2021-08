Formel 1: Mick Schumacher huldigt Vater Michael mit besonderem Helm-Design

Die Formel-1-Strecke hat in der Karriere von Michael Schumacher eine besondere Bedeutung. Nun ehrt Sohn Mick seinen Vater mit einem besonderen Helm beim Großen Preis von Belgien.

Beim Großen Preis von Belgien (Das komplette Rennwochenende im SPORT1 -Liveticker) präsentiert Mick Schumacher ein besonderes Helmdesign. Passend zum 30. Jahrestag von Michael Schumachers Formel-1-Debüt in Spa zeigt sein Helm am Rand den Schriftzug “M. Schumacher”. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)

Dazu zieren den weißen Helm an der Seite die deutschen Farben Schwarz-Rot-Gold. Auf der Oberseite ist der Helm blau mit weißen Sternen.

Mit solch einem Helm ist 1991 Michael Schumacher in sein erstes Formel-1-Renne gestartet. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Familie Schumacher mit besonderer Verbindung zu Spa

Damit liefert das Helm-Design eine besondere Hommage an den siebenmaligen Weltmeister und zeigt zudem die besondere Verbindung, die die Familie Schumacher mit der Strecke in den Ardennen hat.

Denn auch Mick Schumacher verbindet viel mit Spa-Francorchamps, “nicht zuletzt aufgrund der Geschichte meines Vaters”, bestätigte der 22-Jährige. Aber auch seine eigene Rennfahrer-Karriere hatte in Spa schon einige Highlights. Hier feierte er seine erste Pole-Position und den ersten Rennsieg in der Formel-3-EM in der Saison 2018.