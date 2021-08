2. Bundesliga: 1. FC Nürnberg - KSC 2:1, Sandhausen - Ingolstadt 0:2

Der 1. FC Nürnberg hat sich mit dem zweiten Saisonsieg in der 2. Fußball-Bundesliga zumindest für zwei Tage auf den Aufstiegsrelegationsplatz katapultiert. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)

Die Franken setzten sich zum Auftakt des fünften Spieltags gegen den Karlsruher SC mit 2:1 (0:0) durch und könnten erst am Sonntag vom FC St. Pauli oder dem SC Paderborn wieder von Rang drei verdrängt werden.

Ingolstadt sichert sich ersten Sieg

Hofmann trifft in der Nachspielzeit den Pfosten

In der Nachspielzeit fiel fast sogar noch der Ausgleich für die Badener, doch der Schuss von Philipp Hofmann landete nur am Pfosten.

Gersbeck verhindert Eigentor

Die Gastgeber hatten schon in der ersten Hälfte mehr vom Spiel und auch ein Plus an Torchancen. Gleich nach der Pause verhinderte KSC-Keeper Marius Gersbeck noch ein Eigentor von Daniel Gordon nach einer Hereingabe des starken Mats Möller Daehli (47.).