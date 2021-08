Cristiano Ronaldo von Juventus Turin zu Manchester United: Emotionales Statement

Nächster Mega-Transfer: Ronaldo kehrt in Premier League zurück

Nachdem seine Rückkehr zu Manchester United bestätigt wird, wendet sich Cristiano Ronaldo an Juve und seine Fans. Es wird ein Abschied mit großen Worten.

“Heute verlasse ich einen großartigen Klub, den größten in Italien und mit Sicherheit einen der größten in ganz Europa”, eröffnete der 36 Jahre alte Superstar sein Statement bei Instagram.

Allerdings nahm es Ronaldo offenbar nicht allzu genau mit der italienischen Sprache und baute zwei Fehler in seine Posts ein.

So bedankte er sich in einem Video auf Instagram bei Juventus, schrieb “GRAZZIE” aber fälschlicherweise mit zwei z. Die “tiffosi bianconeri” (weißschwarze Fans) hatten in der ersten Version ein f zu viel, wurden aber anschließend noch ausgebessert.