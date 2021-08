Anzeige

W-Series: Horror-Crash in Spa in Eau Rouge - zwei Fahrerinnen im Krankenhaus Horror-Crash! Flörsch-Kollegin in Klinik

Beitske Visser ist eine von zwei Fahrerinnen, die nach dem Crash in Spa ins Krankenhaus gebracht wurden © Imago

Ein Massencrash in der Eau Rouge hat am Freitag für bange Momente beim Qualifying der W-Series in Spa gesorgt.

Sechs Autos der Frauenrennserie rasten am späten Nachmittag bei hohem Tempo ineinander, ausgangs der Hochgeschwindigkeitssenke hatten mehrere Fahrerinnen bei einsetzendem Regen die Kontrolle verloren.

Die Boliden drehten sich von der Strecke, prallten in den Reifenstapel und von dort aus zurück in den Fahrtweg des nächsten schlingernden Autos.

Qualifying ins Spa für halbe Stunde unterbrochen

Das Qualifying war für eine halbe Stunde unterbrochen, die Regie an der Strecke zeigte keine Bilder von der Unfallstelle.

Gegen 18 Uhr teilte die W-Series mit, dass alle involvierten Fahrerinnen medizinisch untersucht werden. Die Niederländerin Beitske Visser und Ayla Agren aus Norwegen wurden ins Krankenhaus gebracht.

Visser fuhr zuletzt bei den 24 Stunden von Le Mans gemeinsam mit der Deutschen Sophia Flörsch für das Richard Mille Racing Team.

Die DTM-Fahrerin meldete sich nach dem Crash in den Sozialen Medien mit Genesungswünschen für ihre Teamkollegin und alle betroffenen Fahrerinnen.

Die W-Series ist eine Nachwuchsrennserie für Frauen, die seit 2019 besteht. Seit diesem Jahr findet sie im Rahmenprogramm der Formel 1 statt.

Tod von Anthoine Hubert 2019

Der Unfall erinnerte an die Risiken, welche auf der traditionsreichen Rennstrecke noch immer lauern.

Vor zwei Jahren war nach einem schweren Unfall der Franzose Anthoine Hubert gestorben. Im Formel-2-Rennen hatte es damals ebenfalls einen Crash mit mehreren Boliden ausgangs der Eau Rouge gegeben.