Cristiano Ronaldo zu Manchester United bestätigt! Transfer von Juventus Turin

Das gaben die Red Devils am Freitag bekannt. Demnach wurde mit Juventus Turin Einigkeit über den Transfer erzielt. Eigentlich hatte der 36-Jährige beim Serie-A-Giganten noch einen Vertrag bis 2022.

Ronaldo zu Manchester United - was noch fehlt

In 292 Spielen für ManUnited hatte Ronaldo 118 Tore erzielt, wurde dreimal englischer Meister und gewann 2008 seinen ersten Champions-League-Titel.

Manchester City? PSG? Irre Wenden im Ronaldo-Poker

Mit der Verkündung der Rückkehr ins Old Trafford endete ein in den letzten Tagen immer verrückterer Poker um den einst teuersten Spieler der Welt, der United 2009 für 94 Millionen Euro in Richtung Real Madrid verlassen hatte.