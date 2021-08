Deutschland Tour: Rick Zabel steigt nach Sturz aus, Kristoff gewinnt zweite Etappe vor Bauhaus und Ackermann

Phil Bauhaus (Bocholt/Bahrain Victorious) wurde wie schon beim Auftakt am Donnerstag in Schwerin Zweiter. Vortagessieger Pascal Ackermann (Kandel/Bora-hansgrohe) rollte als Dritter ins Ziel.

“Heute kann ich nicht so böse sein. Es war ein schweres Rennen”, sagte Bauhaus am ARD -Mikrofon: “Zwei Kilometer vor dem Ziel habe ich gedacht, dass ich gute Beine habe. Aber 100 Meter vor dem Ziel bin ich komplett eingegangen.”

Zabel gibt nach Sturz auf

Rick Zabel (Israel Start-Up Nation), der ebenso wie sein Teamkollege Andre Greipel und vier weitere Fahrer 85 km vor dem Ziel auf einer Kopfsteinpflaster-Passage in einen Sturz verwickelt war, musste wenige Kilometer später wegen Prellungen aus dem Rennen aussteigen.

Bereits beim Auftakt am Donnerstag waren mehrere Fahrer bei der Anfahrt auf den Massensprint in Schwerin gestürzt.

Am Samstag führt das dritte Teilstück das Peloton über 193 großenteils flache Kilometer von Ilmenau nach Erlangen. Einzig zum Start muss das Feld einen 5,4 km langen Anstieg mit einer durchschnittlichen Steigung von 3,5 Prozent bewältigen.

Die diesjährige Deutschland Tour endet am Sonntag nach 722 km und vier Etappen in Nürnberg, nachdem das Rennen Station in vier Bundesländern gemacht hat.