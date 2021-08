Katrin Krabbe: Der tiefe Fall der deutschen 100-Meter-Heldin

Katrin Krabbe auf dem Weg zur Dopingverhandlung in London 1992 © Imago

Tokio, altes Olympiastadion. Katrin Krabbe, 22 Jahre jung, schaut entschlossen, zupft sich noch einmal den Zopf zurecht und kauert sich um 18.20 Uhr Ortszeit in ihren Startblock.

Nichts darf schiefgehen. Es soll ihr großer Abend werden, Krabbe ist in Topform.

Krabbe: “Ich wusste, dass ich gewinne”

“Ich war an dem Tag mental so stark, ich wusste, dass ich gewinne”, sagte Krabbe einmal über den Tag, an dem sie zur “Grace Kelly der Tartanbahn” aufstieg.