Formel 1: Valtteri Bottas und George Russell mit heikler PK in Spa

Der vor dem Aus bei Mercedes stehende Valtteri Bottas wird in Spa neben seinen wahrscheinlichen Erben George Russell gesetzt. Was kam bei dem brisanten Termin heraus?

Hamiltons Mercedes-Kollege - und sein Erbe?

Williams-Pilot George Russell zeigte mit einem hintergründigen Grinsen, dass er das wohl auch so sah. Allein: Der 23 Jahre alte Brite machte mit jeder Faser seines Körpers klar, dass er jede Herausforderung meistern kann. Auch dieses Duell der Worte. “Noch”-Mercedes Fahrer Valtteri Bottas wirkte am Tag vor seiner Bestzeit im ersten Training etwas verkrampfter, der 30-Jährige war aber immer noch im mental grünen Bereich. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Für Mercedes-Junior Russell ist das Rennen in Spa ein Jubiläum. Er wird in den Ardennen seinen 50. GP bestreiten. Zeit ein erstes Karrierefazit zu ziehen: “Die Formel 1 ist nicht einfach, sehr kompliziert.”

Gerne erzählte er vom relaxten Urlaub. Den verbrachte er auf Mykonos im gleichen Hotel wie Teamkollege Nicholas Latifi. Russell: “Es war schön, mal wieder mehr als drei Nächte im gleichen Bett zu liegen. Ich habe gut geschlafen, gut gegessen, gut trainiert.” Der Brite erzählte auch noch eine kleine Anekdote: “Eines Tages sahen wir jemanden in der Ferne, der wie Charles Leclerc aussah. Es war Charles. Es war also so was wie eine kleine Reunion der Formel 1.”