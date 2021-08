Formel 1: Peter Sauber zu Gast im AvD Motor & Sport Magazin

Aus deutscher Sicht gab es vor 30 Jahren den “Formel-1-Urknall”, als Michael Schumacher in Spa sein erstes Formel-1-Rennen absolvierte, der Rest ist Geschichte: Im “AvD Motor & Sport Magazin” am Sonntag live ab 21:45 Uhr auf SPORT1 blicken Moderatorin Ruth Hofmann und SPORT1 Experte Christian Danner gemeinsam mit “Schumis” Wegbegleiter Peter Sauber, der live zugeschaltet ist, auf die große Karriere des Rekord-Weltmeisters zurück. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

Passend dazu findet am Wochenende auch der Belgien GP auf der legendären Kultstrecke in den Ardennen statt.

Die Runde wird das aktuelle Renngeschehen in Spa ausführlich diskutieren. Weitere Themen sind unter anderem das spektakuläre Gastspiel der Elektro-Rennserie Extreme E in Grönland und die Teilnahme von Leopold Prinz von Bayern an der Hockenheim Classic in einem BMW-Classic mit einem Bio-Kraftstoff-Mix.