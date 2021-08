FC Bayern gegen Hertha BSC wieder mit Kingsley Coman

Trainer Julian Nagelsmann kann beim Heimspiel von Bayern München gegen Hertha BSC am Samstagabend (18.30 Uhr) wieder auf Kingsley Coman zurückgreifen. “Er ist wieder dabei, er hat keine Probleme mehr”, sagte er am Freitag auf einer Pressekonferenz über den französischen Angreifer.

Nagelsmann ergriff auch noch einmal Partei für Leroy Sane, der beim Heimspiel am vergangenen Sonntag gegen den 1. FC Köln (3:2) Ziel von Pfiffen des Publikums gewesen war. "Wir müssen ihn jetzt einfach auch mal ein bisschen in Ruhe lassen, dann werdet ihr sehen, dass der noch früh genug durch die Decke geht", sagte er. Bundestrainer Hansi berief Sane am Freitag in sein Aufgebot für die anstehenden drei Länderspiele.