Manchester City: Pep Guardiola rudert zurück - doch kein Abschied 2023?

Pep Guardiola kündigt in einem Livestream seinen Abschied als Trainer von Manchester City an. Einige Tage später klingen seine Worte etwas anders.

Doch nun ruderte der 50-Jährige zurück. “Ich denke nicht daran, City in zwei Jahren zu verlassen”, stellte Guardiola auf der Pressekonferenz des englischen Meisters vor dem Spiel gegen den FC Arsenal klar. Er betonte: “Was ich in dem Zoom Call mit Geschäftsleuten gesagt habe, ist, dass ich nach meiner Zeit bei City eine Pause einlegen muss.”

Guardiola: “Könnte in zwei Monaten gehen”

Doch einen genauen Zeitpunkt gebe es dafür seiner Aussage zufolge noch nicht. “Ich könnte in zwei Monaten gehen, wenn die Ergebnisse nicht gut sind oder der Klub die Nase voll von mir hat.” Er könne sich aber auch vorstellen, länger bei den Citizens zu bleiben. “Es (das Ende) kann in einem Monat sein, in zwei Jahren, drei, vier oder fünf Jahren.”