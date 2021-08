Haven Shepherd: Vater wollte sie mit Bombe töten, nun ist sie Paralympics-Heldin

Ihre Behinderung? Wie alle Athletinnen und Athleten in Tokio kämpft Shepherd gegen die Tendenz an, als bemitleidenswertes Opfer des Schicksals betrachtet zu werden.

Vater von Haven Shepherd wollte sie mit Bombe töten

Shepherd wurde geboren als Do Thi Thuy Phoung in der vietnamesischen Provinz Quang Nam am Südchinesischen Meer. Ihre Eltern waren arm und empfanden ihre Geburt als Schande - sie kam nach einer außerehelichen Affäre zur Welt, was in dem traditionell geprägten Umfeld, in das sie hineingeboren wurde, nicht akzeptiert wurde.