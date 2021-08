Formel 1: Red Bull verlängert mit Sergio Perez bis 2022

Sergio Pérez (l.) erwischte am Rennsonntag in Spielberg keinen guten Tag © Imago

Wie der Formel-1-Rennstall am Freitag offiziell bekannt gab, hat man sich mit dem 31-Jährigen auf eine Zusammenarbeit für das Jahr 2022 geeinigt. Perez fährt erst seit diesem Jahr an der Seite von Superstar Max Verstappen für Red Bull. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

Zuvor war er für Racing Point (mittlerweile in Aston Martin umbenannt) am Start. Dort musste er weichen und wurde durch Sebastian Vettel ersetzt. (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1 )

Perez landete in sieben der bislang elf Rennen unter den ersten Fünf und sammelte konstant Punkte. Höhepunkte waren der Sieg in Baku und ein dritter Platz in Le Castellet, es waren allerdings auch die einzigen Podestplatzierungen des Mexikaners. In der Team-WM liegt Red Bull nur 12 Punkte hinter Mercedes.