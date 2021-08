FC Bayern: Pressekonferenz mit Nagelsmann vor Bundesliga gegen Hertha zum Nachlesen

Nagelsmann: So lief mein Sané-Telefonat mit Flick wirklich

Der FC Bayern München empfängt am Samstag Hertha BSC in der Bundesliga. Die Pressekonferenz des Rekordmeisters vor dem Spiel zum Nachlesen.

Gelingt dem FC Bayern München der vierte Pflichtspielsieg in Folge?

Am Samstag empfängt der Rekordmeister Hertha BSC. ( Bundesliga: FC Bayern München - Hertha BSC, Samstag 18.30 Uhr im LIVETICKER )

Einen Tag vor der Partie meldete sich Lucas Hernández zurück. Das Abwehr-Sorgenkind, wegen eines Meniskus-Einrisses vor der Saison am Knie operiert, nahm erstmals wieder am Mannschaftstraining teil.

Nagelsmann: Ich war gerade beim Vorstand

+++ Die Pressekonferenz ist beendet +++

+++ Nagelsmann über Süle +++

+++ Nagelsmann über Richards und Sané +++

“Stand jetzt gehe ich davon aus, dass Chris (Richards) bleibt. Er hat einen seriösen Eindruck im Pokalspiel gemacht. Er hat auch gute Bälle gespielt. Aber da habe ich das Heft nicht alleine in der Hand.”

+++ Nagelsmann über seine Erwartungen gegen Hertha +++

“Wir wollen eine sehr gute Struktur mit Ball haben. Dann sind wir auch im Gegenpressing gut. Wenn das nicht klappt, können auch mal Gegentore dabei herauskommen. Wenn wir mit dem Ball nicht so gut sind, wird das Gegenpressing umso wichtiger.”

+++ Nagelsmann über Belfodil und Hertha +++

+++ Nagelsmann über die Innenverteidigung +++

“Da sind zwei, drei Spieler dabei, die herangeführt werden müssen, ihren Rhythmus brauchen. Wenn man zu viele Spieler hat, bekommt man diesen nicht hin. Wenn man jungen Spielern eine Chance gibt, müssen Klub und Medien akzeptieren, dass die Leistung bei dem einen oder anderen vielleicht etwas schwankt. Der Spieler muss akzeptieren, dass er vielleicht mal draußen sitzt. Wir haben genügend Innenverteidiger, drei gestandene Spieler mit gutem Rhythmus. Chris hat in Hoffenheim eine gute Saison gespielt, Tanguy ist ein großes Talent. Wir müssen Vertrauen und Geduld haben. Wenn wir alle an einem Strang ziehen, entwickeln wir uns in die richtige Richtung.”