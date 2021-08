2. Bundesliga: Hannover 96 holt Tom Trybull aus Norwich

Der 28-Jährige wechselt ablösefrei vom Premier-League-Aufsteiger Norwich City an die Leine und unterschrieb einen Einjahresvertrag. Zuvor hatte sich Trybull mit den von Daniel Farke trainierten Canaries auf eine Vertragsauslösung geeinigt .

"Die Zeit in England war für mich sehr prägend und hat mich als Person und Spieler wachsen lassen. Jetzt freue ich mich aber sehr darüber, wieder nach Hause zu kommen", sagte der gebürtige Berliner Trybull: "Ich will mit anpacken, dass wir auch in Zukunft für viele stimmungsvolle Spiele sorgen können."