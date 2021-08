Für 2023: Binotto sieht Schumacher als möglichen Ferrari-Kandidaten

Schumacher bestreitet in diesem Jahr seine erste Saison in der Formel 1 für das unterlegene Haas-Team. “Bevor wir entscheiden, wann er reif für Ferrari ist, muss er dieses Jahr beenden, ohne Druck, wir müssen ihm keinen Druck aufladen, das wäre falsch, er soll ja lernen”, betonte Binotto.

Auch in der kommenden Saison sieht Binotto den 22-Jährigen beim US-Rennstall Haas. "In seinem zweiten Jahr wird Haas wahrscheinlich toll für ihn sein, weil er dann die Gelegenheit haben wird, zu zeigen, wie gut er in der Formel 1 ist", sagte Binotto: "Wir wissen, dass er ein guter Fahrer ist. Bis jetzt macht er das gut, wir sind sehr glücklich."