FC Bayern an Matthias Ginter von Gladbach interessiert - das ist dran

Die Zukunft von Matthias Ginter bei Borussia Mönchengladbach ist unklar. Jetzt soll angeblich der FC Bayern Interesse haben. Doch was ist wirklich dran?

Wie Sky und Bild berichten, arbeitet der FC Bayern an einem Transfer von Matthias Ginter!

FC Bayern: Ginter in diesem Sommer kein Thema

Doch was ist wirklich dran? Nach SPORT1-Informationen wurde der Name Ginter bei den Bayern zwar intern diskutiert, ein Wechsel noch in diesem Sommer ist allerdings derzeit kein Thema!