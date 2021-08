Halo Infinite erscheint noch dieses Jahr

Microsoft’s Shooter-Gigant kommt noch pünktlich zum Weihnachtsgeschäft. Am 8. Dezember 2021 ist das Spiel verfügbar, doch einige Features werden zum Start fehlen

Seit 20 Jahren ist Halo unzertrennbar mit Microsoft Xbox verbunden. Ursprünglich hätte der neueste Teil zum Launch der Xbox Series S/X bereit sein sollen, doch die Pandemie warf die Entwickler von 343i in ihrem Zeitplan zurück. Als sich dann auch Fans und Presse vom ersten Kampagnengameplay wenig beeindruckt zeigten, mussten die Macher erneut zurück zum Zeichenbrett und warfen ein grobes “Holiday 2021” in den Raum.

Zur gamescom hätte es eigentlich eine Überraschungsankündigung geben sollen, doch wie so oft, kam den Plänen ein Leak in die Quere. Diesmal waren es Microsoft selbst, die versehentlich das Datum, den 8. Dezember 2021, in ihrem Store verkündeten. Während der gamescom Opening Night Live mit Geoff Keighley wurde der Release später offiziell bestätigt.