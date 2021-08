Nach 771 Tagen: Klosterhalfen startet wieder in Deutschland

Nach 771 Tagen wird Laufass Konstanze Klosterhalfen wieder in Deutschland an den Start gehen.

Nach 771 Tagen wird Laufass Konstanze Klosterhalfen wieder in Deutschland an den Start gehen. Die 24-Jährige läuft am 12. September beim ISTAF in Berlin vor bis zu 25.000 Zuschauern die 1500 m, wie der Veranstalter am Freitag bekannt gab. “Wir freuen uns riesig, dass auch Konstanze Klosterhalfen zum großen ISTAF-Geburtstag kommt”, sagte Meetingdirektor Martin Seeber.