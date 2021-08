Europa League: Leverkusen gegen Celtic, Frankfurt gegen Fenerbahce - Auslosung zum Nachlesen

Am Freitagmittag wurden in Istanbul die Gruppen der Europa League ausgelost. Mit Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen sind zwei deutsche Teams im Wettbewerb vertreten. Und beide Teams bekamen spannende und emotionale Gegner zugelost. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Europa League)

So misst sich die SGE in der Gruppe D mit dem griechischen Vertreter Olympiakos Piräus. Außerdem bekommt es das Team von Oliver Glasner mit Fenerbahce Istanbul und damit auch mit Mesut Özil zu tun. Royal Antwerpen aus Belgien beschließt die Eintracht-Gruppe. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Europa League)

Bayer duelliert sich in Gruppe G mit dem schottischen Kult-Klub Celtic Glasgow. Mit Real Betis ist auch ein spanisches Team in der Gruppe. Zu guter Letzt warten mit dem ungarischen Klub Ferencvaros Budapest der Klub von Peter Stöger auf die Werkself. Stöger trainierte von 2013 bis 2017 den 1. FC Köln.

Auch spannend aus deutscher Sicht: Mario Götze trifft mit dem PSV Eindhoven in Gruppe B auf den AS Monaco mit Alexander Nübel, Kevin Volland und Niko Kovac. Beide Teams hatten die Qualifikation für die Champions League in den Playoffs verpasst.