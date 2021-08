David Odonkor wie Kevin Großkreutz bei TuS Bövinghausen in Westfalenliga

Nach der Verpflichtung von Kevin Großkreutz im Winter hat der Sechstligist nun den nächsten ehemaligen Nationalspieler für sich gewonnen. Wie der Klub am Donnerstag bekannt gab, spielt künftig auch David Odonkor in der Westfalen-Liga.

“Er ist ab sofort spielberechtigt und kann schon am Samstag bei unserem ersten Meisterschaftsspiel mit dabei sein”, hieß es in einer Mitteilung. Bövinghausen startet am Samstag gegen Hassel in die Saison.