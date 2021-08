Formel 1: Anthoine Hubert - Gedenken an verstorbenen Fahrer nach Horror-Crash

Anthoine Hubert kommt vor zwei Jahren in Spa nach einem Horror-Crash ums Leben. Die Motorsport-Welt um Pierre Gasly gedenkt des verstorbenen F2-Piloten.

Es war der 31. August 2019, als Anthoine Hubert bei einem schweren Unfall in der Formel 2 ums Leben kam . Ein Ausweichmanöver des Franzosen hatte in Spa-Francorchamps eine fatale Kettenreaktion und somit den tödlichen Horror-Crash ausgelöst.

Die Motorsport-Welt um die Formel 1 war geschockt - und gedenkt bei ihrer Rückkehr aus der Sommerpause vor dem Großen Preis von Belgien nun erneut Huberts Schicksals.

Alpha-Tauri-Pilot Pierre Gasly, Freund und langjähriger Weggefährte des damals gerade mal 22 Jahre alten Renn-Talents, legte nun an der Unfallstelle Blumen nieder.

Auch Juan Manuel Correa zog es zurück an den Unglücksort: Der Charouz-Fahrer war mitverwickelt in den folgenschweren Crash in der zweiten Runde, kollidierte bei knapp 220 km/h mit Hubert und überlebte mit schweren Verletzungen.