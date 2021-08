Champions League: Erling Haaland bei Wahl deutlich vor Robert Lewandowski

Erling Haaland wird bei der Wahl zu Europas bestem Fußballer für seine außergewöhnlichen Leistung in der Champions League geehrt. Der BVB-Star bekommt deutlich mehr Stimmen als Robert Lewandowski.

Die Königsklasse ist die größte Fußball-Bühne, auf der sich der Superstar von Borussia Dortmund beweisen will. Wobei er ja in seiner nach wie vor jungen Karriere längst seine Klasse im Konzert der Großen unter Beweis gestellt hat - unter anderem als bester Torschütze der vergangenen Champions-League-Saison.

In insgesamt bisher 16 Spielen hat er 20 Tore geschossen und drei weitere vorbereitet. Zehn dieser Treffer und zwei dieser Assists gelangen ihm allein in der letzten Saison. Wenig verwunderlich, dass Haaland bei der Wahl zu Europas besten Fußballern des Jahres am Donnerstag auch für diese Leistung ausgezeichnet wurde.