FC Bayern: Trainer Demichelis verpasst Talent Nemanja Motika Denkzettel

Nemanja Motika ist Topscorer der Bayern-Reserve, stand jedoch zuletzt nicht immer in der Startelf. Trainer Demichelis erklärt den Grund.

Sportlich läuft es für Nemanja Motika in dieser Saison bisher richtig gut.

Der 18 Jahre alte Serbe ist einer der herausragenden Akteure der zweiten Mannschaft des FC Bayern München. Das Team von Martin Demichelis, das in der vergangenen Saison aus der 3. Liga abgestiegen war, ist nach neun Spielen Tabellenführer der Regionalliga Bayern.

Topscorer des Spitzenreiters ist eben jener Motika. Der Flügelspieler traf in seinen neun Spielen achtmal, legte dazu vier weitere Treffer auf. Alles in Butter also? Mitnichten.