Para-Schwimmen: Taliso Engel im Finale über 400 m Freistil

Schwimm-Weltmeister Taliso Engel erreicht bei den Paralympischen Spielen in Tokio auf seiner Nebenstrecke 400 m Freistil überraschend das Finale.

Der 19-Jährige blieb in 4:21,09 Minuten gut zwei Sekunden unter seiner Bestzeit und kam in der Addition beider Vorläufe in der Startklasse S13 auf Platz fünf.