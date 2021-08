Champions League: Das ist Debütant FC Sheriff Tiraspol

Alles war so normal, wie es eben ist, wenn sich eine Mannschaft zum ersten Mal für die Gruppenphase der Champions League qualifiziert. Der Jubel war ziemlich groß, Spieler und Betreuer bildeten ein riesiges Knäuel, und der Mittelfeldspieler Sebastien Thill aus Luxemburg sagte mit Blick auf die Auslosung am Donnerstagabend (18 Uhr im Liveticker bei SPORT1): “Wir wollen gegen die Besten der Welt spielen. Uns ist egal, gegen wen wir spielen.” So weit, so normal. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)