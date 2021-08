STAHLWERK Doppelpass auf SPORT1 mit Florian König und Gästen

Was seit 1995 gilt, das gilt auch in diesem Jahr. Die SPORT1 -Kultsendung, die schon über 1000-mal über die Fernsehschirme geflackert ist, wird seit dieser Saison von Florian König moderiert. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Die Gäste im STAHLWERK Doppelpass am 29. August 2021:

Passend dazu kommt der “Dopa” seit August auch endlich zu den Fans nach Hause – und macht als Bühnenprogramm bundesweit Station in zahlreichen Städten. Mit “Doppelpass on Tour” hat die Sport1 GmbH in Kooperation mit der Event-Agentur S-Promotion Event GmbH eine neue Event-Reihe gestartet.

Künftig wird er neben der Gastgeberrolle beim “Doppelpass on Tour” auf SPORT1 neuer Moderator der DFB-Pokal-Liveübertragungen und zudem auch weiterhin den “Fantalk” live aus dem Deutschen Fußballmuseum in Dortmund präsentieren. Die erste Preview-Show von “Doppelpass on Tour” fand am Mittwoch, 11. August, im Frankfurter Hof in Mainz statt.