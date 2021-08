Johannes Vetter mit Steigerung - Fraser-Pryce glänzt

Speerwurf-Ass Johannes Vetter nähert sich beim Diamond-League-Meeting in Lausanne der 90-m-Marke zumindest wieder an.

Der Weltjahresbeste gewann den Wettkampf in der Schweiz und erzielte mit 88,54 m seine beste Weite seit zwei Monaten. Das bislang letzte Mal hatte Vetter den Speer Ende Juni in Luzern über 90 m (92,14) befördert.

Der 28-Jährige, nach seinen 90-Meter-Würfen in Serie als Topfavorit zu den Olympischen Spielen gereist, war in Tokio nicht über 82,52 m und Platz neun hinausgekommen.

Fraser-Pryce mit Highlight

Für das Highlight sorgte am Donnerstagabend vor gut gefüllten Zuschauerrängen die jamaikanische Sprinterin Shelly-Ann Fraser-Pryce, die über die 100 m in 10,60 Sekunden triumphierte und damit die drittbeste jemals gelaufene Zeit verbuchte.

Der Weltrekord der US-Amerikanerin Florence Griffith-Joyner liegt bei 10,49 Sekunden. Am Samstag war Elaine Thompson-Herah in Eugene/Oregon in 10,54 haarscharf an der Bestmarke vorbeigeschrammt.