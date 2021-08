Eintracht Frankfurt: Abschied? So ist der Stand bei Filip Kostic

Der Mittwochvormittag gab Aufklärung: Kostic hält sich weiterhin in Frankfurt auf. Im Trainingsspiel zog er das Leibchen der Stammspieler über, als alle Akteure das Feld verlassen hatten, schob er Extraschichten, zog noch Sprints an und schoss auf das Tor. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Kostic zeigt sich von den Gerüchten unbeeindruckt

Die Gerüchte? Sie belasten den 28-Jährigen nicht, Kostic geht seiner Arbeit unverändert professionell nach. Er fühlt sich in Frankfurt pudelwohl. Er weiß, was er an dem Klub hat, bei dem er nach schwierigen vier Jahren in Stuttgart und Hamburg aufblühte und zum international angesagten Profi reifte.