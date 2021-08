Bundesliga: Jude Bellingham spricht über Marco Rose und BVB-Kader

Ein vielversprechender Saisonauftakt mit je einem Sieg im DFB-Pokal und in der Bundesliga, danach jedoch zwei Niederlagen im Supercup gegen den FC Bayern und in der Liga in Freiburg - der Start von Borussia Dortmund ist von Licht und Schatten gekennzeichnet. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)