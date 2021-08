Champions League: Reaktionen vom FC Bayern, BVB, RB Leipzig, VfL Wolfsburg

“Wir freuen uns auf drei Traditionsvereine, das sind sicherlich spannende und interessante Lose. Wir haben den Anspruch, in dieser Gruppe weiterzukommen. Das ist unser Ziel. Es wird womöglich auch emotional zugehen, gerade gegen türkische Vereine, wir haben eine große Fangemeinde hier in Dortmund. Mit Ajax verbindet uns auch ein bisschen was und gegen Sporting haben wir erst 2016 beide Spiele positiv gestaltet. Wir sehen der Gruppe sehr freudig entgegen.”

Wir haben 2020 schon im Halbfinale und 2021 im Achtelfinale gestanden. Das Erreichen der K.o.-Phase ist auch diesmal unser Ziel, um uns nachhaltig in den Top-16 Europas zu etablieren. Wir freuen uns auf große Fußballfeste, vor allem auch in der Red Bull Arena in Leipzig, wo diesmal hoffentlich endlich wieder unsere Fans auf der internationalen Bühne live im Stadion dabei sein können.”

“Es ist natürlich eine echte Hammergruppe. Dennoch ist es unser Ziel, uns auch in dieser Gruppe durchzusetzen und zum dritten Mal in Folge in der Königsklasse zu überwintern. Paris Saint-Germain und Manchester City sind zwei Weltklasse-Teams, die in der Vorsaison im Halbfinale bzw. sogar im Endspiel der Champions League standen. Brügge ist ebenfalls ein schwieriger Gegner, der viel internationale Erfahrung mitbringt und zuletzt dreimal Gruppendritter geworden ist. Doch wir haben in den vergangenen Jahren bewiesen, dass wir uns auch gegen absolute europäische Spitzenmannschaften behaupten können. Unserem Vereinscredo entsprechend gehen wir diese Mission voller Vorfreude an - You Can Do Anything.”